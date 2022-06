Diocesi: Novara, domani a Boca la Giornata dell’amicizia con gli operatori pastorali impegnati nell’ambito socio-assistenziale

È in programma per domani, giovedì 2 giugno, presso il santuario del SS. Crocifisso di Boca, l’edizione 2022 della Giornata dell’amicizia. Si tratta di un “appuntamento diocesano che vede riunirsi i volontari delle associazioni che operano nell’ambito socio-assistenziale”. Ad organizzarlo sono le associazioni Medici cattolici italiani, Oftal, Centro volontari della sofferenza, in collaborazione con la diocesi di Novara. La Giornata prenderà il via alle 9 con accoglienza dei partecipanti, poi alle 9.30 la preghiera iniziale alla quale seguirà l’intervento di fra Giuseppe, dell’Opera San Francesco di Milano. La mattinata sarà conclusa dalla Via Crucis.

Nel pomeriggio i partecipanti avrà la possibilità di accostarsi al sacramento della Riconciliazione. Poi, alle 16, il vescovo di Novara, mons. Franco Giulio Brambilla presiederà la messa, che si concluderà con la processione e benedizione eucaristica.