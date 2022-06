Diritti umani: Amnesty Italia, Ileana Bello è la nuova direttrice generale

Ileana Bello, più di 20 anni di esperienza nel settore umanitario e dei diritti umani, è dal 1° giugno 2022 la nuova direttrice generale di Amnesty international Italia. All’inizio della sua carriera ha lavorato sul campo in varie località per il settore umanitario, principalmente nella regione dei Balcani. In seguito è stata Desk manager per l’Iraq presso Un Ponte per. A Ginevra, dove si è trasferita nel 2008, è stata per quasi sette anni direttrice generale del Segretariato internazionale di Defence for children international (Dci), un movimento mondiale di organizzazioni locali per i diritti dell’infanzia specializzato nella difesa dei bambini privati ​​della libertà. Fino a poco tempo fa ha ricoperto il ruolo di Operations manager presso la Global alliance of national human rights institutions. Ileana Bello è laureata in Scienze politiche e Relazioni internazionali presso l’Università La Sapienza di Roma ed è specializzata in protezione internazionale dei diritti umani e in cooperazione internazionale allo sviluppo.