Editoria: Roma, da domani il Festival del libro per la pace e la nonviolenza EireneFest

Si svolgerà a Roma, nel quartiere San Lorenzo da giovedì 2 a domenica 5 giugno, “EireneFest”, il Festival del libro per la pace e la nonviolenza, organizzato da numerose associazioni e realtà editoriali. Quattro giorni di presentazioni di libri, incontri, film, workshop, stand a cura di numerose realtà italiane ed estere (130 gli eventi messi in programma) per aprire dialoghi e confronti su diritti, Mediterraneo e migranti, obiezione di coscienza, disarmo nucleare, educazione alla nonviolenza, cultura di pace. Ai Giardini del Verano, sede principale del Festival, saranno presenti gli stand delle realtà editoriali mentre le attività si svolgeranno in modo diffuso anche nelle altre sedi associative e istituzionali del quartiere che aderiscono all’iniziativa, interamente gratuita. Protagonista del Festival sarà anche il Premio giornalistico Giovanni Sarubbi, in memoria dell’ideatore e direttore di “ildialogo.org” e coordinatore della Giornata del dialogo cristiano-islamico. “Dialogo è la parola al centro della manifestazione – spiegano i promotori –, perché il confronto e la mediazione sono la strada maestra. I libri sono strumento essenziale per veicolare idee e per condividere progetti. Creano sinergie, danno la direzione, indicano l’orizzonte”. Si inizierà il 2 con l’assemblea del Mediterraneo di pace che inaugurerà la Festa della Repubblica multietnica (che tradizionalmente si svolge nel quartiere, ogni anno) a cura di Energia per i diritti umani, associazione da anni radicata a San Lorenzo. Ai Giardini del Verano saranno allestiti due spazi dedicati a due importanti donne che in modi diversi hanno lottato per la pace: Bertha Kinsky Von Suttner, prima donna premio Nobel per la Pace e Marielle Franco, martire della solidarietà agli oppressi; la sala Engim ospiterà il programma di proiezione di documentari e cortometraggi; le librerie Tomo e Giufà le presentazioni di libri; Container laboratori e esposizioni; la Casa Umanista e la Casa della Partecipazione presentazioni, laboratori e tavole rotonde. Domenica 5 Vandana Shiva chiuderà il festival presentando il suo ultimo libro edito in Italia da Emi “Dall’avidità alla cura”; sarà il culmine di EireneFest. Qui il programma completo con i vari ospiti.