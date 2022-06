Terra Santa: Nazaret, l’incontro della gioventù latina sul ruolo e le sfide dei ragazzi nella Chiesa

Nazaret, incontro giovani (Foto Lpj.org)

Sotto il patrocinio del vicario patriarcale per Israele, mons. Rafic Nahra, si è tenuto nei giorni scorsi a Nazaret un incontro della gioventù latina in Galilea dal titolo “Dal primo minuto, voi contribuite al Regno di Dio”. I partecipanti, circa 60 da diverse città della Galilea, sotto la guida del loro responsabile spirituale, padre Ramez Twal, si sono confrontati sul ruolo e le sfide dei giovani nella Chiesa, dividendosi in gruppi di lavoro per condividere le loro esperienze. Hanno portato le loro testimonianze anche religiosi e religiose appartenenti a diversi ordini e istituti, come l’Ordine francescano, quello carmelitano, le Suore del Rosario, le Serve del Vangelo della Misericordia di Dio. Tra le principali criticità segnalate nei lavori la difficoltà di creare movimenti giovanili e la distanza che alcuni giovani avvertono nei confronti della Chiesa. L’incontro si è chiuso con la messa celebrata da mons. Nahra.