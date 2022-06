Guerra in Ucraina: il card. Sandri in Romania fino al 5 giugno per “esprimere riconoscenza” per accoglienza rifugiati

“Il card. Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, si recherà in Romania dall’1 al 5 giugno per incontrare la Chiesa Arcivescovile Maggiore greco-cattolica romena con i suoi Pastori ed esprimere riconoscenza per quanto si sta facendo per accogliere i rifugiati del conflitto in Ucraina, d’intesa con il resto dell’Episcopato romeno e delle Autorità del Paese”. È quanto si legge in un comunicato della Congregazione delle Chiese orientali, diffuso oggi dalla Sala Stampa della Santa Sede. Il Card. Sandri sarà accompagnato, in loco, da mons. Miguel Maury Buendia, nunzio apostolico a Bucarest.