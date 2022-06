Diocesi: Milano, terrazze del Duomo aperte fino a tarda sera. Visita con accompagnamento musicale

(Foto Veneranda Fabbrica Duomo di Milano)

La Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano propone anche questo anno “una straordinaria opportunità di visita per festeggiare il ritorno dell’estate”. Dal 2 giugno, ogni giovedì fino al 28 luglio, “nella stagione in cui i colori del tramonto tingono d’incanto il marmo di Candoglia, i visitatori del Duomo possono godere dell’opportunità di salire sulle terrazze”, con ascensore fino alle ore 22.00 (l’ultima salita è prevista alle ore 21.10).

“Un’esperienza – si legge in un comunicato – da fare almeno una volta nella vita per scoprire suggestivi scorci e prospettive verso la città, in sicurezza e nell’osservanza di tutte le norme sanitarie vigenti, con la possibilità di ammirare al tramonto le 135 guglie, gli ornati, la statuaria, la Madonnina e tutte quelle preziosità architettoniche che fanno del Duomo la più splendente civitas firma della bellezza gotica”. Inoltre dalle ore 20.30 circa, un accompagnamento musicale dal vivo “guiderà i passi di tutti i presenti tra le alte guglie della cattedrale”.

La Veneranda Fabbrica, che cura le iniziative del Duomo e le attività correlate, offre la possibilità di visitare il Museo del Duomo (piazza del Duomo, 12) in orario di apertura straordinario, “con un aperitivo nel suggestivo cortile interno dove è attualmente collocata la riproduzione della celebre Madonnina e, a seguire, nella limitrofa chiesa di San Gottardo in Corte, un concerto della Cappella musicale del Duomo, diretta da mons. Massimo Palombella”.