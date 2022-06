Diocesi: mons. Schillaci (vescovo eletto di Nicosia) alla diocesi di Lamezia Terme, “lasciamo a Dio il primato e camminiamo insieme nella fede, nella carità, nella gioia”

“Proviamo a cambiare prospettiva: non siamo noi i protagonisti, capaci di muovere e smuovere tutto, ma è Dio che prende l’iniziativa”. Così mons. Giuseppe Schillaci, amministratore apostolico di Lamezia Terme, nella celebrazione eucaristica di ringraziamento al Signore per il suo ministero episcopale nella comunità lametina, a pochi giorni dal suo insediamento come vescovo della Chiesa di Nicosia, il prossimo 11 giugno. “Lasciamo a Dio il primato – l’esortazione del presule -. L’uomo spesso si lascia prendere da pensieri tristi, non sempre è capace di sperare nell’altro, soprattutto quando vede nell’altro un rivale, una minaccia. Pensiamo alla guerra assurda che si sta consumando nel cuore dell’Europa, pensiamo alle guerre dentro di noi. Dio non dispera mai di nessuno, Dio è capace di rischiare, di scommettere, di coinvolgersi”.

“Camminiamo insieme nella fede, nella carità, nella gioia. Guardiamo a Maria e torniamo a credere nella forza rivoluzionaria della tenerezza”, l’ulteriore invito di mons. Schillaci che ha lanciato il monito per “una Chiesa in uscita, come ci esorta Papa Francesco, una Chiesa che viva la comunione, la partecipazione, la missione. A questa Chiesa di Lamezia, a conclusione del mio cammino insieme a voi, dico: camminiamo insieme! La Chiesa in uscita non è una Chiesa preoccupata di sé stessa, sulla difensiva, ma una Chiesa che va incontro generosamente a tutti, con un abbraccio”. “A Maria – ha concluso – affidiamo la nostra Chiesa di Lamezia e il nuovo pastore, mons. Serafino Parisi, al quale auguriamo fede retta, speranza certa, carità operosa al servizio della nostra gente di Lamezia Terme e della Calabria”.