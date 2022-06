Papa Francesco: udienza, “rimaniamo uniti alla Madonna nella nostra insistente domanda per la pace”

“Ieri, a chiusura del mese di maggio, abbiamo rivolto alla Madonna la nostra insistente domanda per la pace. Rimaniamo uniti a lei, nell’attesa di una nuova Pentecoste, chiedendo che il dono dello Spirito Santo ci faccia riscoprire sentieri di dialogo e di unità”. E’ il saluto del Papa ai fedeli di lingua portoghese, al termine dell’udienza di oggi”. “Oggi iniziamo il mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù, fonte di amore e di pace”, ha detto il papa salutando i pellegrini polacchi: “Apritevi a questo amore e portatelo fino ai confini della terra, testimoniando la bontà e la misericordia che scaturiscono dal Cuore di Gesù. Questo appello rivolgo in particolare ai giovani che si incontreranno sabato prossimo a Lednica, luogo significativo per la fede dei polacchi”. “Domenica prossima celebreremo la solennità di Pentecoste”, ha ricordato Francesco rivolgendosi ai fedeli di lingua italiana: “Lo Spirito Santo sia per voi, giovani, come ‘vento e fuoco’ che vi preserva dal torpore, spingendovi all’amore dei grandi ideali e all’impegno per la Chiesa e la società. Sia per voi, anziani e ammalati, il ‘Consolatore’ che vi accompagna nella fatica quotidiana, dandovi la certezza dell’amore di Dio. Sia per voi, sposi novelli, fonte di ‘comunione’ che vi faccia crescere nell’amore reciproco”.