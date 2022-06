Spiritualità: Bolsena, sabato e domenica un convegno sui miracoli eucaristici. Interverranno mons. Fisichella e mons. Pennisi

Sabato 4 e domenica 5 giugno si svolgerà a Bolsena il convegno sui miracoli eucaristici. La manifestazione è organizzata dal comune di Bolsena, da Francesco Antonetti, presidente emerito e ora consigliere della Confederazione delle Confraternite diocesi d’Italia e membro del Forum paneuropeo delle Confraternite, e dalla basilica di Santa Cristina retta dai Padri Sacramentini.

“Si parlerà delle ricadute che il miracolo ha avuto nell’animo delle persone (credenti o meno) e nella società – è scritto in una nota delle Confederazione delle Confraternite –. Si racconterà di come il miracolo viene vissuto oggi in un’epoca” segnata dal “Covid e macchiata da guerre fratricide, ma vedremo anche come la pietà popolare, nata intorno al miracolo, sia fonte ed ispirazione per la nuova evangelizzazione”. “Bolsena è onorata e orgogliosa di ospitare un evento di così grande importanza – afferma il sindaco Paolo Dottarelli –. È la ‘città del miracolo eucaristico’ che Raffaello ha raffigurato nelle Stanze Vaticane”.

Saranno presenti mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione e incaricato da Papa Francesco per l’organizzazione del Giubileo 2025 “Pellegrini di Speranza”, che terrà la prolusione del convegno; mons. Michele Pennisi, amministratore apostolico della diocesi di Monreale; padre Eugenio Barbosa Martin, superiore generale della Congregazione del Santissimo Sacramento; padre Fiorenzo Salvi, direttore responsabile Edizioni Centro eucaristico; Franco Serafini, studioso di eventi miracolosi; Rino Bisignano, presidente della Confederazione delle Confraternite diocesi d’Italia; oltre a numerosi relatori provenienti da città dove sono avvenuti importanti miracoli eucaristici: Alatri, Dronero, Lanciano, Mogoro, Torino, Trani, per l’Italia; Avignone, Ettiswill, Lugano, Santarem e Segovia, per l’Europa.

In contemporanea al convegno sarà riproposta in parte la mostra sui miracoli eucaristici ideata dal giovane beato Carlo Acutis, utilizzando i pannelli illustrativi preparati dalla Editrice Shalom.