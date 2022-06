Festa della Repubblica: il 2 giugno l’VIII Cammino di pace da Cogoleto a Savona. Al ricordo vittime guerre presente il vescovo Marino

Giovedì 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica, il Comune e il Circolo “Helder Camara” di Cogoleto invitano a partecipare all’VIII Cammino di pace dalla cittadina rivierasca a Savona per riflettere sulla Costituzione e ricordare le parole di padre Ernesto Balducci nel centenario della nascita: “La condizione prima di una vera cultura della pace è l’abolizione della categoria del nemico”.

Il ritrovo sarà alle ore 9,45 in largo della Pace a Cogoleto per i saluti del sindaco Paolo Bruzzone, l’intervento del parroco, don Antonio Ferri, e le testimonianze. Alle 11 partirà il Cammino, che farà soste e mediterà con alcune letture a Varazze e Celle Ligure.

Alle 18 il corteo giungerà in piazza Goffredo Mameli a Savona per i consueti rintocchi della campana del monumento in ricordo delle vittime di tutte le guerre, a cui assisterà anche il vescovo di Savona-Noli, mons. Calogero Marino. Infine alle 18,30 sarà officiata una messa nella chiesa San Giovanni Battista, in via Alfonso Mistrangelo. “Ringraziamo la Croce Rossa di Cogoleto per il supporto alla manifestazione”, dichiarano gli organizzatori.

Mons. Marino presenzierà anche alla cerimonia celebrativa della Festa della Repubblica dalle ore 10 in piazza Sisto IV a Savona. Nella circostanza il prefetto Antonio Cananà consegnerà le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e delle Medaglie d’Onore, quest’ultime concesse a cittadini della provincia deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra.