Festival economia: Trento, domani l’apertura con il card. Ravasi. Tra i relatori anche il card. Gambetti e i vescovi Tisi, Piazza e Galantino

Sarà l’intervento del card. Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della cultura, ad inaugurare nel pomeriggio di domani, giovedì 2 giugno, la XVII edizione del Festival dell’economia di Trento. La kermesse, organizzata da Provincia Autonoma di Trento e dal Gruppo 24 Ore sul tema “Dopo la pandemia. Tra ordine e disordine”, si aprirà con l’evento ospitato al Teatro Sociale: il card. Ravasi dialogherà con la scrittrice Silvia Avallone su una “nuova filosofia dello sviluppo, tra etica e spiritualità”. Denso il programma che prevede 200 appuntamenti in quattro giorni: tra gli ospiti diversi Premi Nobel, oltre 75 relatori provenienti dal mondo accademico, 20 tra i più importanti economisti internazionali e nazionali, 26 rappresentanti delle più importanti istituzioni europee e nazionali, 36 relatori internazionali, oltre 30 tra manager e imprenditori di alcune delle maggiori imprese italiane e multinazionali, 10 ministri. Al Festival interverrà anche l’arcivescovo di Trento, mons. Lauro Tisi: lo farà sabato 4 giugno, alle 19.30, in dialogo con il vescovo di Sessa Aurunca, mons. Orazio Francesco Piazza, e con padre Enzo Fortunato, francescano e ideatore del Manifesto di Assisi, sul tema “Il dio denaro tra guerra e pace”. A moderare l’incontro il direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini. A Trento interverranno anche madre Noemi Scarpa, badessa del monastero delle Benedettine di Sant’Anna di Bastia Umbria (4 giugno), mons. Nunzio Galantino, presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (3 giugno) e il card. Mauro Gambetti, vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano (3 giugno).