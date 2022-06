Diocesi: Udine, don Daniele Antonello nuovo direttore de “La Vita Cattolica” e di “Radio Spazio”. Giovanni Lesa alla guida dell’Ucs

Si arricchisce di un nuovo e determinante tassello il percorso di rilancio dei propri media avviato ormai da tempo dall’arcidiocesi di Udine. Sono infatti due le nomine che riguardano il settore della comunicazione. Don Daniele Antonello sarà il nuovo direttore del settimanale diocesano “La Vita Cattolica” e dell’emittente “Radio Spazio”. Rinnovata anche la guida dell’Ufficio diocesano delle comunicazioni sociali che viene affidata a Giovanni Lesa.

Giornalista pubblicista dal 2003, don Daniele Antonello – classe 1979 e ordinato sacerdote nel 2011 – ha conseguito la laurea magistrale in Scienze della Comunicazione all’Università degli studi di Trieste e la licenza in Teologia pastorale a Milano. Oltre a diverse esperienze radiofoniche, ha anche condotto, insieme ad Anna Piuzzi, su Telefriuli, la trasmissione televisiva “Lo sguardo dell’anima”, curata dall’arcidiocesi di Udine. Attualmente parroco di Pagnacco e di Plaino, nonché direttore dell’Ufficio diocesano di pastorale giovanile, don Antonello lascerà tali incarichi per assumere la direzione dei media diocesani e del Seminario interdiocesano San Cromazio di Castellerio a settembre 2022. Il sacerdote succede a mons. Guido Genero che dall’agosto 2017 guida i media diocesani.

Per quanto riguarda l’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali, a raccogliere il testimone di Grazia Fuccaro – nominata direttrice nel 1996 dall’allora arcivescovo Alfredo Battisti, redattrice del settimanale diocesano dagli anni Ottanta e fondatrice insieme a mons. Duilio Corgnali di Radio Spazio nel 1993 – sarà Giovanni Lesa. Trentatré anni, giornalista pubblicista, Lesa è laureato in Comunicazione multimediale e tecnologie dell’informazione all’Università di Udine. Dal 2012 è impegnato nella segreteria dell’Ufficio diocesano per la pastorale giovanile, un servizio che lascerà al termine delle attività pastorali estive. Lesa già collabora con l’ufficio per le comunicazioni sociali, in particolare per quanto concerne la comunicazione digitale diocesana. Dal 2018 collabora anche con il settimanale diocesano “La Vita Cattolica”. La giornalista Anna Piuzzi, redattrice del settimanale diocesano e di Radio Spazio, continuerà a curare l’Ufficio stampa dell’arcidiocesi.