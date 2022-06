Diocesi: Cassano all’Jonio, in serata messa in cattedrale per il settimo anno di ministero episcopale del vescovo Savino

È in programma per le 18.30 di oggi, mercoledì 1° giugno, nella cattedrale di Cassano all’Jonio, la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Francesco Savino, per il settimo anno di inizio di ministero episcopale, avvenuto il 31 maggio 2015. “Il suo stile di vita – si legge in un comunicato della diocesi cassanese – si è dischiuso sin da subito una nuova cultura che ha saputo tradurre con differenza qualitativa l’etica della visitazione. Qui sta la forza rivoluzionaria di un ministero che non si è accontentato dell’ordine esistente ma ha saputo lottare per ricreare una realtà il cui significato sta nel convivere nell’amore e nella costante ricerca della dignità dell’altro”. “Col suo magistero arricchito da profonda cultura – proseguono dalla diocesi – non si stanca di ripeterci che: chi vuol osteggiare la sparizione dell’uomo, chi vuol bloccare la sua morte, la sua memoria e la sua vorace fame e sete di giustizia, lo può, solo con la forza della memoria di Dio”. “Grande è pertanto, la riconoscenza per il lavoro svolto, mentre spontaneo è il desiderio di tradurre questo nostro sentimento in fervente orazione, invocando da Dio la copiosa ricompensa che Lui solo sa e può dare”, continua il comunicato attraverso il quale “il vicario generale, il clero e l’intero popolo di Dio della Chiesa di Cassano all’Jonio esprimono sentiti voti augurali e rinnovati auspici alla Madre del Redentore per il prosieguo di un ministero fecondo e zelante capace di continuare ad annunciare il Vangelo”.