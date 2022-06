Solidarietà: Rimini, nasce l’Albergo sociale. Sarà dato in gestione alla Caritas

Nasce a Rimini un nuovo progetto dedicato alla solidarietà. Si tratta dell’Albergo sociale, una struttura che ha lo scopo di garantire un alloggio temporaneo alle persone che si trovano in una situazione di emergenza abitativa. La struttura è affidata in gestione alla Caritas di Rimini da parte dell’Amministrazione comunale, che ha messo a disposizione un totale di 362mila euro fino al 2024. Ora l’impegno passa a Caritas, che in questa fase dovrà individuare un immobile con 20 stanze di diversa capienza, per l’accoglienza di tutti coloro che si trovano in difficoltà con il pagamento di affitti e utenze e che corrono il concreto rischio di perdere la casa. Non solo: in parallelo, Caritas dovrà definire una serie di progetti di sostegno individualizzati predisposti dai Servizi sociali territoriali attraverso la promozione dell’accoglienza e l’accompagnamento all’uso della struttura.

Chi sarà accolto nell’Albergo sociale potrà rimanervi per tre mesi, tempo considerato necessario per arrivare a una soluzione delle problematiche che hanno portato all’emergenza abitativa.

“L’obiettivo dell’Albergo sociale non è solo quello di dare una risposta tempestiva all’esigenza più immediata, quella di una casa – spiega Kristian Gianfreda, assessore alla Protezione sociale del Comune di Rimini –, ma anche di promuovere al suo interno delle opportunità e delle attività che inducano chi vi soggiorna a riacquisire passo dopo passo una propria autonomia e a reinserirsi nel contesto socioeconomico che gli ruota attorno. Oltre all’aspetto legato al concetto assistenzialistico, con questa struttura investiamo in politiche sociali attente a valorizzare le capacità e potenzialità degli individui, cercando di intervenire su quei meccanismi e cortocircuiti che li hanno portati a uno stato di emarginazione sociale ed estrema povertà. Così facendo, andiamo ad arginare un disagio prima che questo si trasformi in emergenza”.