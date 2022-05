2 Giugno: Amb. Italia in Bosnia, il 22 maggio, a Sarajevo, esibizione degli sbandieratori di Arezzo

(Foto Amb. Italia in Bih)

Nell’approssimarsi delle celebrazioni della Festa della Repubblica Italiana (2 giugno), l’Ambasciata d’Italia in Bosnia-Erzegivina (Bih) ha organizzato l’evento “Gli sbandieratori di Arezzo a Sarajevo”, in collaborazione con la Città di Sarajevo e con la Municipalità di Stari Grad. L’evento avrà luogo domenica 22 maggio alle ore 11.00 presso il Piazzale antistante la Vijećnica, mentre il corteo partirà alle 10.30 da Markale. Gli sbandieratori di Arezzo, si legge in una nota dell’Ambasciata, sono un’organizzazione di radici antiche nella storia medievale della città toscana, divenuta poi associazione autonoma dal 1960. Grazie all’eleganza, allo stile e al rispetto per la tradizione sono apprezzati e conosciuti in tutto il mondo e propongono esibizioni che integrano componenti atletiche, coreografiche, ritmiche e musicali. Durante l’evento, gli spettatori avranno la possibilità di ammirare le spettacolari esibizioni degli artisti di Arezzo e assaporare la tradizione del Medio Evo italiano, mischiata ad aspetti artistici e coreografici.