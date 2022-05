Diocesi: Rossano-Cariati, mons. Aloise esprime solidarietà a salesiani dopo incendio doloso della scorsa notte

Solidarietà e vicinanza alla Comunità dei salesiani e ai ragazzi ospiti nella struttura dell’oratorio salesiano di Corigliano Rossano, (Area Urbana Corigliano) è stata espressa oggi da mons. Maurizio Aloise, a nome dell’intera arcidiocesi di Rossano-Cariati, dopo aver appreso la notizia dell’incendio doloso della scorsa notte. “Si tratta di un gesto che rammarica e intristisce il cuore, soprattutto alla luce dell’alta valenza sociale del ruolo che da sempre la comunità dei padri salesiani svolge – si legge nel testo -. È da tempo, purtroppo, che attentati incendiari e non solo, stanno affliggendo il nostro territorio. Gesti da condannare senza appello, mentre giova ricordare in tale circostanza, la recente pronuncia dei vescovi calabresi che hanno ribadito l’assoluta incompatibilità tra il Vangelo e la criminalità, stigmatizzando la mentalità mafiosa mentre sollecitano, ancora una volta, gli uomini e le donne calabresi a un deciso cambio di rotta di tutta la società calabrese per salvaguardare il genuino futuro umano e culturale delle nuove generazioni”. Mons. Aloise sollecita e invita, “ancora una volta, le donne e gli uomini di buona volontà, a impegnarsi affinché la legalità, il rispetto e l’accoglienza dell’altro, siano i valori primari da vivere e da coltivare, soprattutto nel cuore dei tanti giovani a cui bisogna lasciare in eredità esempi di integrità morale e salde radici di valori morali”.