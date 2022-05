Festival di Cannes: in concorso 15 film cofinanziati dal programma Ue “Creative Europe”

L’Unione europea è alla 75ma edizione del Festival di Cannes 2022, che si è aperto oggi nella città della Costa Azzurra, con 15 film sostenuti dalla componente Media del programma “Creative Europe”. Tre pellicole sono in concorso per la Palma d’Oro: “Triangle of Sadness” di Ruben Östlund, “Boy from Heaven” di Tarik Saleh e “Paiction” di Albert Serra. Altri tre sono stati selezionati per la sezione “Un certain regard”: “Godland” di Hlynur Pálmason, “Le bleu du Caftan” di Maryam Touzani e “Return to Seoul” di Davy Chou. Il programma Ue “ha supportato questi film nel loro sviluppo e distribuzione”, spiega una nota della Commissione. Nel programma del festival, il 20 maggio, una nuova edizione dell’European Film Forum (Efe) che sarà dedicato al tema “Promuovere l’autonomia culturale dell’Europa attraverso investimenti e sfruttamento della proprietà intellettuale: MediaInvest”. Dall’inizio dell’attività di “Creative Europe” nel 1991, sono quasi 50 i film che hanno ricevuto premi a Cannes, tra cui 17 Palme d’oro.