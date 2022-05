Diocesi: Venezia, domani presentati i nuovi diademi votivi per la Madonna della Salute

Domani, 18 maggio, presso il palazzo del Seminario Patriarcale di Venezia saranno presentati i nuovi diademi votivi per l’icona della Madonna della Salute in vista della festa di sabato 21 maggio prossimo. Saranno presenti il Vicario episcopale e Rettore della Basilica della Salute don Fabrizio Favaro, il gioielliere Alberto Nardi e il direttore dell’ufficio comunicazioni sociali del Patriarcato don Marco Zane. Un gesto di ringraziamento e di affidamento insieme, si legge in una nota, sabato 21 maggio prossimo, alle 10, il Patriarcato di Venezia vivrà una giornata di festa presso la Basilica della Madonna della Salute con l’atto di consacrazione alla Vergine Maria nel centenario dell’incoronazione dell’icona della Mesopanditissa, che per tutti i veneziani è la “Madonna della Salute”. La prima incoronazione avvenne il 23 aprile del 1922, ad opera del cardinale patriarca Pietro La Fontaine. Il centenario costituirà un appuntamento di festa per tutta la Chiesa veneziana dedicato anche al decennale dell’ingresso del patriarca Francesco Moraglia in diocesi.