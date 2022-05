Sostegno alla vita: Federvita Lombardia, ricominciate da Crema le visite della presidente Pittino ai Mpv e Cav locali

Ricominciano da Crema le visite dei Cav e Mpv della Lombardia da parte della presidente di Federvita Lombardia Elisabetta Pittino, dopo le interruzioni obbligate per Covid 19. Venerdì 13 maggio Pittino ha visitato il Cav e il Mpv di Crema, accolta dalle rispettive presidenti Rosa Rita Assandri e Marisa Donatiello, e il “monastero per la vita” delle Suore Adoratrici.

La visita è cominciata dalla chiesa di S. Giovanni Battista delle Suore Adoratrici, che sono parte dei “Monasteri per la Vita-Adotta il tuo Monastero” iniziativa lanciata nel 2021 da Federvita Lombardia, dove ogni lunedì insieme al Mpv si recita il rosario per la vita con adorazione. L’impegno nella preghiera per la vita, hanno spiegato suor Silvina e suor Giannina, viene dal loro fondatore, San Francesco Spinelli, il cui carisma era proprio l’accoglienza. “Abbiamo pregato insieme per la vita per le donne, per i volontari…” racconta Donatiello.

La visita è proseguita alle sedi di Movimento e Centro, incontrando alcune volontarie, e poi al Centro distribuzione di via Madre Teresa di Calcutta n. 1 “dove proprio di venerdì vengono consegnati alle mamme e famiglie i prodotti per i bambini assistite dal Cav”, ha spiegato Assandri. “Un luogo bello, ecosostenibile, dove le mamme possono scegliere tra bellissimi capi di moda green per i loro bambini, oltre a passeggini, giocattoli e altro materiale necessario. Un luogo di incontro dove le mamme si conoscono e fanno amicizia, grazie all’ottimo lavoro delle volontarie” ha dichiarato Pittino. Sempre gratuitamente, le madri in difficoltà, possono trovare anche alimenti della prima infanzia.

A Crema non manca la Culla per la vita, in via Carlo Urbino Angolo Vicolo Colbert, presso le Suore del Buon Pastore. Inaugurata il 25 marzo 2009, è attiva h24 e viene costantemente sottoposta a manutenzione grazie al sostegno del Mpv. “Finora, per fortuna, a Crema non è mai stata usata ma è bene che se ne sconosca l’esistenza”, ha fatto presente suor Angioletta.

Nel Parco della vita, grazie ad un progetto Mpv, dal 2004 al 2017 sono stati piantati 900 alberi per festeggiare la nascita di oltre 3.500 bambini a Crema. Nei prossimi giorni verrà ripresa l’iniziativa, e per festeggiare i circa 600 bambini nati dal 2019 al 2021 verranno piantati tre alberi. La giornata si è conclusa presso la basilica di S. Maria della Croce, che forse diventerà santuario per proteggere le donne dal femminicidio, con la visita guidata da Faustina Marazzi, vice presidente del Mpv e poi con una cena conviviale. “Sono molto soddisfatta di questa visita che desideravo fare da tempo. Torno a casa, come sempre, arricchita anche dall’accoglienza che ho ricevuto”, ha concluso Pittino.

Il Cav di Crema, costituitosi nel 1979, oggi conta 46 soci e 19 volontarie. Nel 2021 ha assistito 110 donne (di cui 52 donne gestanti e 63 altre donne, la maggior parte straniere) e sono stati aiutati a nascere 41 bambini. Il Mpv di Crema, sorto nei primi anni ’80, conta 29 soci e 8 volontarie.