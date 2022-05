Diocesi: Modena, domani Messa in duomo per il 50° anniversario di fondazione della Fism

(foto Fism Modena)

Sarà mons. Erio Castellucci, vescovo della diocesi di Modena-Nonantola, a presiedere domani alle ore 18 in duomo la messa per il 50° anniversario della Fism-Federazione italiana scuole materne di Modena. La celebrazione darà inizio ad una serie di incontri, proposte ed iniziative che si svolgeranno nei prossimi mesi in tutto il territorio provinciale modenese. Nella provincia di Modena sono 70 le scuole Fism, alcune di queste presenti da più di 100 anni, che rappresentano il maggior raggruppamento di scuole non statali. Tutte hanno la parità scolastica e fanno parte del Sistema nazionale d’istruzione, offrendo un servizio pubblico. In 22 scuole è presente il servizio educativo 0/3 dove è stato avviato il processo di accreditamento regionale.