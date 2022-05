Solidarietà: Associazione Santo Sepolcro Foligno, il 29 maggio concerto a Roma come segno di vicinanza ai cristiani del Medio Oriente

Un segno di vicinanza ai cristiani del Medio Oriente. È il concerto promosso dall’Associazione Santo Sepolcro di Foligno, presieduta dal padre francescano, Giuseppe Battistelli, e dalla Fondazione Brunello e Federica Cucinelli. Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, l’evento vedrà artisti, provenienti dall’Umbria e da fuori regione, esibirsi nella basilica di Santa Maria in Aracoeli, in Campidoglio, a Roma. L’appuntamento è per domenica 29 maggio, alle ore 18, è sarà l’occasione per celebrare la ricorrenza dei dieci anni dell’Associazione folignate. I brani che verranno presentati sono Ave Corpus K 618 in Re maggiore, di W.A Mozart, e Requiem for the living di Dan Forrest, compositore americano, le cui opere hanno ricevuto tanti premi e riconoscimenti in varie parti del mondo. Il Maestro Fabio Ciofini dirigerà tre cori, un orchestra e alcuni solisti: Corale Marietta Alboni di Città di Castello, con il maestro Marcello Marini, il Coro polifonico di Città di Tolentino, con il maestro Aldo Cicconofri, il Coro Canticum Novum di Solomeo, l’Orchestra da Camera di Perugia, i soprani Samantha Faina e Melissa D’Ottavi e il tenore David Sotgiu. A patrocinare il concerto sono la Regione Lazio, la Regione Umbria, Roma Capitale, il Comune di Foligno, il Vicariato di Roma e il Fec-Fondo edifici per il culto (Ministero dell’Interno). Come negli anni precedenti dall’Umbria verrà organizzato un bus con rientro in serata. Gli organizzatori evidenziano che verranno rispettate le norme anti Covid, inoltre, consigliano che per esigenze protocollari e di sicurezza di confermare la partecipazione entro il 24 maggio. Recapiti: e- mail: associazione@santosepolcrofolignoets.it – Tel. 393.9715743 (segreteria) – Sito: www.santosepolcrofolignoets.it.