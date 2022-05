Ucraina: Missioni Don Bosco, due eventi a Torino per raccogliere fondi e raccontare la “scelta di rimanere assieme alla gente”

Missioni Don Bosco partecipa a due eventi che Torino dedica all’Ucraina. Nell’ambito della rassegna cinematografica solidale “Cinema per l’Ucraina” dell’Associazione Museo nazionale del cinema, giovedì 19 maggio alle ore 20.45 al Cinema Massimo (Via Verdi 18 a Torino) si terrà la proiezione del film “Bad Road” di Natalija Vorozbyt, candidato ucraino al premio Oscar 2022. Un’occasione per riflettere in modo crudo sul tema della guerra attraverso il cinema. Il film racconta quattro diverse risposte che le persone possono dare per sopravvivere al caos della guerra. Quattro storie ambientate lungo le strade del Donbass nel pieno del conflitto. La proiezione è a ingresso libero con la possibilità di sostenere i progetti per l’emergenza umanitaria in corso. Infatti, nel corso della serata saranno raccolti fondi a sostegno di Missioni Don Bosco onlus.

Nello spazio “Città della pace” al Salone internazionale del Libro di Torino, don Daniel Antúnez, presidente di Missioni Don Bosco, padre Maksim Ryabukcka, salesiano greco-cattolico di Kyiv (in collegamento web) e Michela Vallarino, presidente del Volontariato internazionale per lo sviluppo riferiranno su “La scelta è rimanere assieme alla gente”, resoconto dell’attività presente dei salesiani in Ucraina. Interverrà anche Marco Faggioli, direttore di Mdb. L’appuntamento è curato da Missioni Don Bosco onlus di Torino, Fondazione Don Bosco nel Mondo di Roma, Fondazione Opera Don Bosco di Milano, Fondazione Opera Don Bosco nel Mondo di Lugano, Vis di Roma. Per rispondere alla devastante emergenza ucraina, i cinque enti salesiani attivi nella solidarietà internazionale stanno coordinando gli aiuti alle numerose comunità presenti a Kyiv, Lviv (Leopoli), Zhytomyr, Dnipro, Odessa, Przemyślanya, Bóbrka e Korosteszów, oltre che nei Paesi confinanti: Polonia, Moldavia, Ungheria, Romania e Slovacchia.