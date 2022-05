Filosofia: Pul, domani il seminario “Persona si dice in molti modi: una riflessione interdisciplinare”

“Persona si dice in molti modi: una riflessione interdisciplinare” è il titolo del seminario promosso dalla Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Lateranense (Pul), in collaborazione con “Persona al Centro. Associazione per la filosofia della persona”, in programma domani, mercoledì 18 maggio, dalle ore 15 alle ore 18.30, presso l’aula magna Benedetto XVI e in diretta streaming su YouTube.

Alla presentazione dei lavori, aperti dal decano della Facoltà di Filosofia Philip Larrey, seguirà l’introduzione di Markus Krienke, della Facoltà di Teologia di Lugano, che coordinerà gli interventi.

Il seminario proseguirà con le relazioni di Andrea Manto, presidente della Fondazione Ut Vitam Habeant; Angela Ales Bello,presidente del Centro italiano di ricerche fenomenologiche; Gianni Ballarani, della Facoltà di Diritto civile; Paolo Gherri, della Facoltà di Diritto canonico; Giulio Alfano (Scienze della Pace).

Il convegno sarà anche l’occasione per presentare “Persona Centralità e Prospettive” (ed. Mimesis), il nuovo volume dell’associazione “Persona al centro” curato da Claudio Ciancio, Giuseppe Goisis, Vittorio Possenti e Francesco Totaro. Il libro, che integra 20 contributi di studiosi italiani di indirizzo personalistico, affronta numerose tematiche in cui la persona è centrale nell’incessante controversia sull’humanum tipica della nostra epoca.