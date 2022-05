Diocesi: Massa Carrara-Pontremoli, domenica 22 maggio l’ordinazione episcopale e l’inizio del ministero pastorale di mons. Vaccari

Domenica 22 maggio, VI di Pasqua, sarà una giornata importante per la diocesi apuana. Infatti a Massa in piazza degli Aranci ci sarà l’ordinazione episcopale e l’inizio del ministero pastorale di mons. Mario Vaccari, nominato da Papa Francesco vescovo di Massa Carrara-Pontremoli, lo scorso 24 febbraio.

Sarà una giornata di festa per la comunità cristiana che accoglie il suo nuovo pastore per una Chiesa “in uscita”. Si comincia alle ore 15 dove è previsto l’incontro del vescovo eletto con i ragazzi e giovani in piazza Garibaldi, in un momento che verrà curato dalla Pastorale giovanile e dall’ Ufficio Catechesi.

Successivamente, alle ore 15.30 inizierà il corteo che accompagnerà mons. Vaccari in piazza Aranci; a questo punto alle ore 16 il vescovo eletto farà il suo il saluto ufficiale alle autorità intervenute e alla città, mentre il corteo dei giovani e dei ragazzi proseguirà per la cattedrale. Alle ore 16.30 inizierà la solenne celebrazione eucaristica, dove avverrà la consacrazione del vescovo eletto per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del vescovo Gianni Ambrosio, amministratore apostolico, mentre vescovi conconsacranti saranno mons. Calogero Marino, vescovo di Savona-Noli, e mons. Rodolfo Cetoloni, vescovo emerito di Grosseto.

L’accesso alla piazza degli Aranci a causa della normativa vigente in materia di ordine pubblico e sicurezza, sarà però contingentato, per cui sarà permesso solo a coloro che disporranno di un pass su invito o su prenotazione.

Al termine della celebrazione, il vescovo saluterà i fedeli che si sono ritrovati in cattedrale e nella chiesa San Sebastiano e poi, successivamente, tornerà a salutare i fedeli in piazza Aranci.

Infine per permettere una partecipazione più ampia dei fedeli, la celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della diocesi, così come tramite l’emittente televisiva Tele Liguria Sud, sul canale 172.