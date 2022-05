Infanzia: Save the children, dal 19 al 22 maggio a Roma “Impossibile 2022”

“Impossibile 2022″ è il titolo dell’evento organizzato dal 19 al 22 maggio a Roma da Save the children, per coinvolgere le migliori conoscenze, risorse ed energie del mondo della politica, dell’economia e dell’impresa, della cultura, del terzo settore e della società civile a favore dell’infanzia. “Le sfide per il futuro dei bambini oggi sembrano enormi – si legge nella nota -. Le guerre, la povertà, le diseguaglianze, le pandemie, le migrazioni, le emergenze umanitarie, hanno un impatto grave e spesso duraturo sulle vite di centina di milioni di bambine e bambini di tutto il mondo, privandoli della possibilità di vivere, di crescere serenamente, di studiare e di sviluppare il loro potenziale. È davvero impossibile salvare la vita dei bambini e garantire il rispetto dei loro diritti?” O impossibile è solo qualcosa che non siamo ancora riusciti a realizzare? Durante le giornate del 19 e 20 maggio – rispettivamente presso l’Acquario romano e la sede di Save the children a Roma – saranno discusse le proposte sul tema dell’acuirsi delle disuguaglianze sul piano socio-educativo, ambientale-climatico, digitale, utilizzo delle risorse pubbliche e private per le riforme strutturali e la cooperazione, conflitti e le migrazioni. Nel pomeriggio del 19 maggio, si svolgeranno quattro workshop tematici sulle possibili proposte di azione su alcuni temi cruciali per i minori in Italia: “La ricerca impossibile” (indagine e ricerca sulle dimensioni e le condizioni dell’infanzia e adolescenza), “La prima infanzia impossibile” (integrazione socio-sanitaria, educazione infantile, supporto alla genitorialità), “Le migrazioni impossibili” (accoglienza e inclusione lavorativa, scolastica, culturale e sociale), “La finanza impossibile” (rendimento finanziario e impatto sociale positivo e misurabile per l’infanzia). Il 21 e il 22 maggio protagonisti saranno i giovani, con la realizzazione a Ostia del Festival del movimento Giovani per Save the children, accreditato nel calendario ufficiale dell’Anno europeo dei giovani. Il 19 e il 20, dalle 18 alle 22, vi saranno dirette sui canali social di Save the children e Tlon, con Andrea Colamedici e Maura Gancitano, filosofi, scrittori e ideatori di Tlon. Info: www.savethechildren.it/impossibile2022.