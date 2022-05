Diocesi: Padova, importante presenza di laici, giovani e comunità etniche all’interno della Assemblea sinodale

Ci sarà un’importante presenza laica, maschile e femminile, tra cui una buona rappresentanza di giovani sotto i 40 anni e cinque delegati di comunità etniche straniere all’interno della Assemblea sinodale della diocesi di Padova che si appresta a celebrare il suo sinodo a partire dal 5 giugno, domenica di Pentecoste. La Messa segnerà il passaggio di testimone tra la Commissione preparatoria, che termina il suo mandato, e l’Assemblea sinodale che inizierà il suo cammino dopo aver fatto la professione di fede. A quest’ultima e ai Gruppi di discernimento sinodale – piccoli gruppi da 7 a 12 persone – è affidato un Instrumentum laboris scaturito dagli incontri durati un anno con oltre 12.500 persone e circa tremila pagine di relazioni. A spiegare il lavoro don Leopoldo Voltan, vicario episcopale per la pastorale e membro della Segreteria del Sinodo: “La Commissione ha individuato 14 sottolineature che abbiamo chiamato temi che vanno letti con sguardo d’insieme e da cui potranno nascere altre piste che delineeranno le vie della nostra Chiesa di Padova per il futuro”. Tra le prospettive di fondo vi sono “la conversione in chiave missionaria di tutta la pastorale; il volto e lo stile fraterno delle parrocchie perché rendano accessibile il Vangelo alle persone; l’inculturazione del Vangelo in un contesto non più visibilmente cristiano e nel quale i riferimenti valoriali al messaggio e alla persona di Gesù sono diventati labili”. Alla celebrazione di apertura del Sinodo, 5 giugno, parteciperanno i membri della Segreteria del Sinodo e della Commissione preparatoria e l’Assemblea sinodale, formata da circa 400 persone tra membri di diritto, un centinaio, membri eletti e membri scelti dal vescovo che la presiede. L’Assemblea sinodale lavorerà su base territoriale e per commissioni oltre che in sedute plenarie, per arrivare alla stesura del documento finale da consegnare al vescovo. La conclusione del Sinodo diocesano della Chiesa di Padova è prevista entro dicembre 2023.