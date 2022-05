Diocesi: Aosta, il 20 maggio conferenza “Non sei solo… mi prendo cura di te”

“Non sei solo… mi prendo cura di te. Medicina, legislazione ed etica del fine vita”. Questo il tema della conferenza in programma per venerdì 20 maggio, ad Aosta. A promuoverla l’Ufficio diocesano per la Pastorale salute, con il patrocinio del Forum sociosanitario e dell’Associazione italiana di Pastorale sanitaria.

L’iniziativa, ospitata dalle 20.45 presso il teatro della parrocchia di Maria Immacolata in Aosta, vedrà come relatori Giovanni Donati, chirurgo toracico e bioeticista all’Ospedale Umberto Parini di Aosta, Cinzia Ceccaroli, del Servizio legislativo dell’Assemblea legislativa delle Marche, e Dino Moltisanti, dottore di ricerca e docente di bioetica all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.