Vescovi Piemonte e Valle d’Aosta: incontro con la Commissione pontificia di verifica e applicazione del motu proprio “Mitis Iudex” nelle Chiese d’Italia

I vescovi di Piemonte e Valle d’Aosta hanno incontrato ieri la Commissione pontificia di verifica e applicazione del motu proprio “Mitis Iudex” nelle Chiese d’Italia. Ne dà notizia oggi la stessa Conferenza episcopale regionale spiegando che i vescovi si sono riuniti a Pianezza (To), presso Villa Lascaris, sotto la presidenza di mons. Marco Arnolfo, arcivescovo di Vercelli, che ha assunto la reggenza della Cep ad interim fino alla nomina ufficiale del successore di mons. Cesare Nosiglia, prevista durante i lavori della Conferenza di ottobre.

La Commissione pontificia di verifica e applicazione del motu proprio “Mitis Iudex” è stata istituita a novembre dello scorso anno presso il Tribunale della Sacra Rota; è presieduta da mons. Alejandro Arellano Cedillo, decano del Tribunale della Rota Romana, e formata dai mons. Vito Angelo Todisco e Davide Salvatori, giudici del medesimo Tribunale apostolico, e da mons. Vincenzo Pisanello, vescovo di Oria. La Commissione, che “ha il compito di ‘constatare e verificare la piena ed immediata applicazione della riforma del processo di nullità matrimoniale nelle summenzionate Chiese particolari’ – viene evidenziato nella nota –, ha iniziato dalla Cep il giro che la porterà in tutte le Conferenze regionali in Italia”.