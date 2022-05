Diocesi: Bolzano-Bressanone, presentato oggi il libro sugli 88 vescovi che si sono succeduti alla guida della Chiesa locale dal VI secolo a oggi

(Foto: diocesi di Bolzano-Bressanone)

La bibliografia sulla storia della Chiesa altoatesina si arricchisce di un nuovo capitolo curato da Josef Gelmi, storico della Chiesa locale, già professore allo Studio teologico accademico e presidente della Hofburg-Palazzo vescovile a Bressanone. Il volume è stato presentato oggi nel Centro pastorale a Bolzano in una giornata particolare, perché coincide con il compleanno dell’autore, che festeggia gli 85 anni.

Con il titolo “Die Bischöfe von Säben, Brixen und Bozen-Brixen” (“I vescovi di Sabiona, Bressanone e Bolzano-Bressanone”) il libro di Josef Gelmi presenta in 522 pagine e con 189 immagini le biografie di 88 vescovi, due vicari capitolari e un amministratore diocesano che si sono succeduti alla guida della Chiesa locale dagli inizi nel VI secolo nell’allora diocesi di Sabiona, attraverso la diocesi di Bressanone e fino all’odierna diocesi di Bolzano-Bressanone, nata nel 1964.

L’ultimo ritratto è dedicato all’attuale vescovo diocesano Ivo Muser, che ha partecipato alla presentazione del libro pubblicato dalla casa editrice Weger di Bressanone. Nel suo saluto mons. Muser ha sottolineato che l’opera “è un importante contributo per raccontare la storia della nostra terra e i cambiamenti nella Chiesa e nella società. Continuità e discontinuità si riflettono nei ritratti dei vescovi, il cui mandato si esplica in una dimensione che è più grande di una biografia, in una storia che è più grande di un singolo”. “Il libro non tratta di protagonisti, ma di testimoni, e vive di una speranza: che io non sia l’ultimo di questa lista”, ha concluso il presule.

L’autore Josef Gelmi ha illustrato la struttura del volume: le biografie individuali forniscono i dati più importanti del singolo episcopato e presentano le diverse personalità dei vescovi nel contesto della storia diocesana ma anche della storia tirolese ed europea. Per la prima volta sono pubblicati a colori tutti gli stemmi dei vescovi. Qualche curiosità: il più giovane vescovo della Chiesa locale è stato Joseph Gargitter, nominato nel 1952 a 35 anni; l’episcopato più lungo è stato quello del vescovo Altwin, dal 1049 per 49 anni; quello più breve il mandato di Ignaz von Spaur, nel 1778 per un anno.