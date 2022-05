Infanzia: Unicef, aumenta malnutrizione acuta tra bambini. A causa guerra in Ucraina +600.000 a rischio

(foto Unicef)

Almeno 10 milioni di bambini con malnutrizione acuta grave – ovvero 2 su 3 – non hanno accesso al trattamento più efficace per la malnutrizione acuta, ossia il cibo terapeutico pronto all’uso (Rutf). In tutto il mondo, almeno 13,6 milioni di bambini sotto i cinque anni soffrono di malnutrizione acuta grave, che provoca 1 decesso su 5 in questa fascia d’età. Anche a causa della guerra in Ucraina si prevede che il prezzo degli alimenti terapeutici pronti all’uso aumenterà fino al 16% nei prossimi sei mesi, a causa di un forte aumento del costo delle materie prime. Questo potrebbe causare l’esclusione di ulteriori 600.000 bambini dall’accesso alle cure salvavita. È quanto emerge dal rapporto dell’Unicef “Malnutrizione acuta grave: Un’emergenza per la sopravvivenza dei bambini“, che lancia l’allarme sull’aumento globale dei livelli di malnutrizione acuta grave nei bambini, dei costi per le terapie salvavita, e il rischio che i finanziamenti per salvare le vite dei bambini non siano sufficienti. “Il mondo sta rapidamente diventando una miccia di morti prevenibili e di sofferenze di bambini dovute alla malnutrizione acuta”, ha detto Catherine Russell, direttore generale dell’Unicef. L’Asia meridionale rimane l’epicentro della malnutrizione acuta grave, dove circa 1 bambino su 22 ne è colpito, il doppio rispetto all’Africa subsahariana. In Afghanistan, ad esempio, si prevede che quest’anno 1,1 milioni di bambini soffriranno di malnutrizione acuta grave, quasi il doppio rispetto al 2018. La siccità nel Corno d’Africa potrebbe comportare un rapido aumento del numero di bambini colpiti da malnutrizione acuta grave, da 1,7 a 2 milioni, mentre nel Sahel si prevede un aumento del 26% rispetto al 2018. Il Rapporto sottolinea inoltre che gli aiuti alla lotta contro la malnutrizione acuta rimangono “drammaticamente bassi e si prevede che diminuiranno drasticamente nei prossimi anni, con poche speranze di tornare ai livelli pre-pandemici prima del 2028”. Secondo una nuova analisi del rapporto, gli aiuti globali spesi per la lotta alla malnutrizione acuta ammontano ad appena il 2,8% degli Aiuti pubblici allo sviluppo del settore sanitario e allo 0,2% della spesa totale per gli Aps. Tra le varie richieste Unicef chiede ai governi “di aumentare gli aiuti per la malnutrizione acuta di almeno il 59% rispetto ai livelli degli Aps del 2019”.