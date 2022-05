Terrorismo: Lamorgese ricorda Luigi Calabresi, “non può essere dimenticato il suo sacrificio nella stagione più buia attraversata dal nostro Paese”

“Dopo cinquanta anni non può essere dimenticato il sacrificio del commissario Luigi Calabresi, barbaramente ucciso a Milano il 17 maggio del 1972 in un clima di violenza che poi avrebbe causato molte altre vittime nella stagione più buia del terrorismo attraversata dal nostro Paese”. Lo dichiara il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, Sergio Mattarella, in occasione del 50° anniversario dell’omicidio del commissario Luigi Calabresi.

Per la titolare del Viminale, “dobbiamo riservare un sentimento di solidarietà e di vicinanza alla moglie e ai figli del commissario Calabresi che, nel corso di tutti questi anni, hanno sopportato un grande dolore avendo la forza di non coltivare odio e rancore”.