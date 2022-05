Questione antropologica: Università Gregoriana, il 19 maggio un convegno internazionale nel 50° di fondazione dell’Istituto di Psicologia

“Adamo, dove sei? La questione antropologica oggi” è il titolo del convegno internazionale e interdisciplinare che si terrà il prossimo 19 maggio, organizzato dall’Istituto di Psicologia della Pontificia Università Gregoriana per celebrare il 50° anniversario di fondazione. Un anniversario che non vuole rivolgersi indietro, ma guardare al futuro e alle sue sfide riflettendo insieme a psicologi, filosofi e teologi.

“Il mondo si sta trasformando in un modo mai visto prima e al cuore di questi cambiamenti sta la questione antropologica”, osserva p. Stanislaw Morgalla, preside dell’Istituto, richiamando la “crisi antropologica, che riguarda la concezione stessa della persona umana e la sua dignità trascendente” evocata dal Papa rivolgendosi lo scorso anno ai membri del Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede. o 2021). Diverse le sfide per la Chiesa che verranno affrontate nel corso dei lavori.

Il convegno sarà aperto dal saluto del rettore della Gregoriana, p. Nuno da Silva Gonçalves. Nella sessione mattutina si confronteranno su crisi antropologica, vocazione cristiana e intuizioni profetiche dell’Istituto di Psicologia alcuni suoi professori emeriti, quali p. Franco Imoda cofondatore dell’Istituto e già rettore della Gregoriana; il card. Giuseppe Versaldi, prefetto della Congregazione per l’Educazione Cattolica e gran Cancelliere della Gregoriana; suor Brenda Dolphin, Superiora provinciale delle Sorelle della Misericordia (Irlanda, Provincia Centro-Meridionale). Un contributo verrà offerto da mons. Tomáš Halík, professore disSociologia presso l’Università Carolina di Praga.

La sessione pomeridiana affronterà i temi del postumanesimo, transumanesimo e riduzionismo con gli interventi di p. Amedeo Cencini consultore della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica; Costantino Esposito, professore di filosofia presso l’Università degli Studi di Bari; p. Giovanni Cucci SJ, professore di filosofia presso la Gregoriana e scrittore de “La Civiltà Cattolica”.

Nel corso della giornata verrà inoltre presentato il volume curato da Enrico Parolari e Maria Rosaura González Casas “Curare la leadership nella Chiesa” (Ancora 2022.

Fondato nel 1971, l’Istituto di Psicologia ha lo scopo di preparare specialisti che integrano le dimensioni spirituale e psicologica nelle attività apostoliche ed educative che saranno loro affidate nei propri contesti, geografici e culturali. Oggi i suoi quasi 600 ex-alunni lavorano come formatori ed educatori e in altri ruoli di responsabilità in tutto il mondo.