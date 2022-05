Omotransfobia: Commissione Ue, “piani nazionali per affrontare stereotipi, discriminazione e violenza inflitti alla comunità Lgbtiq”

(Bruxelles) La Commissione europea celebra la Giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia, la bifobia e l’interfobia, “che sensibilizza contro la discriminazione e la violenza che le persone lesbiche, gay, bisessuali, trans, non binarie, intersessuali e queer continuano affrontare”. La vicepresidente dell’esecutivo, Věra Jourová, dichiara: “Ogni anno, il 17 maggio, riaffermiamo il nostro impegno nei confronti della comunità Lgbtiq, nella lotta alla discriminazione che tante persone devono ancora affrontare e nella lotta per un’Unione in cui ogni singola persona possa essere libera di amare chi sceglie di amare”. La commissaria per l’uguaglianza, Helena Dalli, aggiunge: “Laffermazione dell’uguaglianza delle persone Lgbtiq nel diritto e nelle politiche pubbliche varia notevolmente all’interno dell’Unione. Questo è il motivo per cui nella strategia Lgbtiq invitiamo i Paesi dell’Unione ad adottare piani d’azione specifici per affrontare gli stereotipi, la discriminazione e la violenza inflitti alla comunità Lgbtiq”. Come annunciato nella Equality Strategy 2020-25, la Commissione europea sta fornendo finanziamenti per sostenere progetti che “mirano a combattere tutte le forme di disuguaglianza, discriminazione e intolleranza, comprese l’omofobia e la transfobia”.