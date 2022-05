Migranti: da inizio anno sbarcate 15.004 persone sulle nostre coste. Oltre il 10% sono minori non accompagnati

Sono finora 15.004 le persone migranti sbarcate sulle coste da inizio anno. Nello stesso periodo, lo scorso anno furono 13.357 mentre nel 2020 furono 4.307. Il dato è stato diffuso dal ministero degli Interni, considerati gli sbarchi rilevati entro le 8 di questa mattina.

Nella giornata di ieri sono state 366 le persone registrate in arrivo sulle nostre coste che hanno fatto salire a 4.243 il totale delle persone arrivate via mare nel nostro Paese da inizio mese. L’anno scorso, in tutto maggio, furono 5.679, mentre nel 2020 furono 1.654.

Degli oltre 15mila migranti sbarcati in Italia nel 2022, 2.482 sono di nazionalità egiziana (17%), sulla base di quanto dichiarato al momento dello sbarco; gli altri provengono da Bangladesh (2.327, 15%), Tunisia (1.659, 11%), Afghanistan (1.333, 9%), Siria (908, 6%), Costa d’Avorio (695, 5%), Eritrea (485, 3%), Guinea (482, 3%), Iran (379, 2%), Sudan (316, 2%) a cui si aggiungono 3.938 persone (26%) provenienti da altri Stati o per le quali è ancora in corso la procedura di identificazione.

Fino ad oggi sono stati 1.552 i minori stranieri non accompagnati ad aver raggiunto il nostro Paese via mare. Il dato è aggiornato a ieri, 16 maggio. I minori stranieri non accompagnati sbarcati sulle coste italiane lungo tutto il 2021 sono stati 10.053, 4.687 nel 2020, 1.680 nel 2019, 3.536 nel 2018 e 15.779 nel 2017.