Famiglie: Perugia-Città della Pieve, il 15 maggio l’ultimo evento di preparazione. Il 25 giugno festa in piazza, il 26 messa celebrata dal card. Bassetti in cattedrale

In preparazione al X Incontro mondiale delle famiglie voluto da papa Francesco a Roma dal 22 al 26 giugno 2022, nella comunità diocesana di Perugia-Città della Pieve, da marzo a maggio, si sono tenuti tre incontri territoriali di presentazione-sensibilizzazione raccogliendo molte adesioni e testimoniato grande interesse per i temi affrontati. L’ultimo, “Famiglie in festa”, si è tenuto domenica 15 maggio, presso l’Oratorio “Sentinelle del mattino” in San Sisto di Perugia, nato dalla collaborazione fra la Garante dell’Infanzia e Adolescenza della Regione Umbria, Maria Rita Castellani, l’Associazione Famiglie Numerose con Città Famiglia, l’Oratorio “Sentinelle del mattino” e l’Ufficio diocesano di pastorale familiare.

Il pomeriggio, si legge in un comunicato appena diffuso, è iniziato con l’incontro “Io mi affido tu ti affidi”, dedicato all’affido familiare. Castellani ha introdotto il tema menzionando gli incontri già tenuti a Todi, Foligno e Terni e ricordando quanto sia importante avvicinare i cittadini a questa tematica, in maniera corretta. Angela Passetti, consulente familiare, ha parlato delle relazioni nell’affido, “una danza” in cui è necessario creare un equilibrio tra le varie parti interagenti: genitori naturali, genitori affidatari, i nonni di entrambe le parti, il bambino e i Servizi, sottolineando quanto sia importante far vivere un’esperienza nuova d’amore a chi ha vissuto disagi, deprivazioni e disregolazione emotiva sin da piccolo. Elisa Granocchia, responsabile dell’Uo Servizi Sociali di Perugia, ha spiegato la normativa e la legislazione relativa all’affidamento: chiunque ha diritto all’affido, purché la scelta fatta sia di testa e non di “pancia”, chiedendosi sempre qual è il bene del bambino e non quello dell’adulto. In questo periodo, molti si rendono disponibili per l’affido di bambini ucraini, ma ci sono minori umbri in attesa da lungo tempo. Significativa la testimonianza di Livia Bindella, presidente del Gruppo di Famiglie affidatarie “Aquila” di Perugia. Quindi gli interventi dell’assessore alle Politiche sociali del Comune di Perugia Edi Cicchi, del presidente regionale di Famiglie Numerose Vincenzo Aquino e dei coniugi Roberta e Luca Convito, responsabili della Pastorale diocesana familiare. Il 25 giugno, in piazza IV Novembre di Perugia, la comunità diocesana celebrerà il X Incontro mondiale delle famiglie in forma decentrata in collegamento con Roma. Sarà una grande festa con un concerto. Il 26 giugno pomeriggio si terrà nella cattedrale di San Lorenzo la solenne celebrazione conclusiva presieduta dal card. Gualtiero Bassetti, che affiderà il mandato missionario alle famiglie.