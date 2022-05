Diocesi: Carpi, venerdì il card. Bassetti presiede la messa per la festa di San Bernardino e farà visita al monastero delle Clarisse

(Foto: diocesi di Carpi)

Venerdì 20 maggio la città e la diocesi di Carpi festeggiano il patrono San Bernardino da Siena. Due sono le celebrazioni previste.

La tradizionale processione con il busto reliquiario del Santo si terrà nella vigilia della festa, giovedì 19 maggio. Alle ore 17, nella chiesa di San Bernardino da Siena, recita dei Primi Vespri della solennità e, a seguire, processione con il reliquario verso la Cattedrale.

Venerdì 20 maggio, alle ore 20.30, in cattedrale, la santa messa sarà presieduta dal card. Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve. Saranno presenti le autorità civili e militari, i rappresentanti del Tavolo diocesano animazione culturale San Bernardino da Siena, promotore degli eventi nella festa del patrono, e delle diverse realtà cittadine.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta alle ore 20.30 su TvQui (canale 17 ddt o in streaming www.tvqui.it).

Nel maggio 2018 il card. Bassetti è stato a Carpi, dove è intervenuto all’inaugurazione del Museo diocesano nella chiesa di Sant’Ignazio, restaurata a seguito del sisma del 2012. Ha presieduto inoltre la celebrazione a Quartirolo per la professione solenne di suor Elena Balducci, clarissa del monastero di Carpi, giovane religiosa “figlia” della Chiesa di Perugia.

Anche in occasione della festa di San Bernardino di quest’anno, il card. Bassetti farà visita al monastero delle Clarisse, tramite il quale mantiene un legame di vicinanza e di comunione con la diocesi di Carpi.