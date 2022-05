Peste suina: Coldiretti, 2,3 milioni di cinghiali in tutta Italia. Serve un piano nazionale di abbattimento

Serve un piano nazionale di abbattimento di fronte alla proliferazione dei cinghiali che riguarda ormai tutta la Penisola dove sono saliti a ben 2,3 milioni gli esemplari che rappresentano un pericolo per la sicurezza dei cittadini, per le attività agricole, e rischiano di diffondere la peste suina ben oltre le aree infette. È quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’annuncio dell’avvio di abbattimenti mirati a Roma da parte del sindaco Roberto Gualtieri.

L’invasione di città e campagne da parte dei cinghiali viene vissuta dai cittadini come una vera e propria emergenza, tanto che oltre otto italiani su 10 (81%) pensano che vada affrontata con il ricorso agli abbattimenti, soprattutto incaricando personale specializzato per ridurne il numero secondo il sondaggio Coldiretti/Ixè.

“Serve responsabilità delle Istituzioni per un intervento immediato e capillare di contenimento della popolazione dei cinghiali lungo tutto il territorio nazionale”, chiede il presidente Coldiretti Ettore Prandini, preoccupato per “l’immobilismo delle Istituzioni dopo i casi di peste suina in Piemonte, in Liguria e nel Lazio, dove solo a Roma e provincia si stima la presenza di 20mila cinghiali, con il rischio concreto che l’emergenza si allarghi ad altre regioni limitrofe dove si concentra la norcineria nazionale, settore di punta dell’agroalimentare made in Italy grazie al lavoro di circa centomila persone tra allevamento, trasformazione, trasporto e distribuzione con un fatturato che vale 20 miliardi”.

La peste suina africana – sottolinea Coldiretti – “può colpire cinghiali e maiali ed è altamente contagiosa e spesso letale per questi animali, ma non è, invece, trasmissibile agli esseri umani e nessun problema riguarda la carne. Ad oggi i casi individuati di positività riguardano solo cinghiali e nessun maiale è stato contagiato”.

I cinghiali raggiungono i 180 centimetri di lunghezza, possono sfiorare i due quintali e hanno zanne che in alcuni casi arrivano fino a 30 centimetri.