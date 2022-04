Università Cattolica: Milano, domani e dopodomani l’Open Day

Domani e dopodomani, 8 e 9 aprile, l’Università Cattolica del Sacro Cuore promuove a Milano, in largo Gemelli 1, l’Open Day Unicatt: due giornate di incontri, colloqui e presentazioni per conoscere i corsi di laurea triennali e a ciclo unico attivi nel campus di Milano. Durante l’iniziativa – si legge in una nota – presidi, docenti e tutor di gruppo illustreranno alle future matricole i percorsi didattici, le modalità di ammissione, i servizi dell’Ateneo, le agevolazioni economiche, i colloqui di orientamento. Si comincia domani, alle 16, con la presentazione online di Economia. Sabato 9 aprile saranno in presenza e in streaming le presentazioni di tutte le altre facoltà di. Dopo l’evento di apertura “Perché le cose accadano ci vuole un luogo: l’Università Cattolica si presenta agli studenti”, in programma alle 9 nell’aula G.022 Manzoni, si entrerà nel vivo dell’iniziativa. Ad alzare il sipario sarà Lettere e filosofia (ore 10, aula G 024 Sant’Agostino). Si proseguirà con Scienze linguistiche e letterature straniere (ore 10.30, aula G.A03 Franceschini), Psicologia (ore 11, aula G.022 Manzoni), Scienze politiche e sociali (ore 11.30, aula G.024 Sant’Agostino), Giurisprudenza (ore 14.30, aula G.024 Sant’Agostino), Scienze bancarie, finanziarie e assicurative (ore 14.30, aula G.022 Manzoni), Scienze della formazione (ore 15, aula G.A03 Franceschini). Ad arricchire gli Open Day Unicatt saranno, poi, l’incontro “Quanto costa studiare in Cattolica” per acquisire le informazioni necessarie sul sistema di contribuzione dell’Ateneo e sulle agevolazioni economiche (domani, ore 13.15) e i colloqui di orientamento psico-attitudinale con gli psicologi del Centro di Ricerche sull’Orientamento e lo Sviluppo Socio-professionale (per sostenere i colloqui durante l’Open Day è necessario registrarsi sul sito), previsti domani dalle 14.30 alle 18 e il 9 aprile dalle 9 alle 17. Sarà inoltre possibile consultare gli psicologi del CROSS anche durante l’apertura dell’Area Matricole nei mesi estivi (i dettagli saranno disponibili sulla pagina web dell’orientamento). Infine, nei desk informativi allestiti nei chiostri bramanteschi sarà possibile confrontarsi con i tutor di gruppo e gli studenti, scoprire servizi e opportunità offerti dall’Ateneo: Cattolica International, Stage e placement, EduCatt – l’ente per il diritto allo studio universitario, Collegiunicattolica, Istituto Toniolo – concorso borse per merito, Servizi per l’integrazione degli studenti con disabilità e con DSA, Centro Pastorale. Da Milano agli altri campus dell’Università Cattolica. Martedì 12 aprile sarà la volta di Piacenza, sabato 7 maggio di Brescia, sabato 14 maggio di Roma. Gli Open Day Unicatt hanno preso il via il 6 aprile a Cremona con gli incontri dedicati all’offerta formativa del campus di Santa Monica.