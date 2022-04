Diocesi: Savona, domani e il 29 aprile visite guidate alla Cappella Sistina tra arte, cultura e solidarietà

L’Associazione Amici Centro oncologico “Pietro Bianucci” organizza la seconda edizione di “Ar…Tè”, una serie di conferenze e visite guidate sull’arte, la storia e la cultura di Savona, accompagnate da tè e pasticcini e organizzate in collaborazione con la diocesi di Savona-Noli, la Società savonese di storia patria e l’Associazione Amici del Nautico “Leon Pancaldo”.

Le prossime attività saranno le visite guidate alla Cappella Sistina, domani 8 aprile, e al coro ligneo della cattedrale Nostra Signora Assunta, il 29 aprile, entrambe dalle ore 16 alle 17, per un massimo di 15 partecipanti, al costo di 10 euro e su prenotazione telefonica o tramite messaggio WhatsApp al numero 3534211979. I gruppi verranno accompagnati da un componente del direttivo dell’associazione.

I contributi raccolti serviranno per concretizzare i progetti a favore dei malati seguiti dal reparto di Oncologia dell’Ospedale San Paolo. Grazie alle somme raccolte nelle precedenti attività l’associazione ha potuto donare a gennaio alcune sedute per la sala d’attesa e a marzo quattro poltrone per la somministrazione di terapie mediche. Per informazioni è possibile scrivere un’e-mail all’indirizzo amicioncologiabianucci@gmail.com oppure visitare il sito web www.amicioncologiabianucci.it.