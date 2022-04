Missione: Suore Carità di S. Giovanna Antida Thouret, le celebrazioni per i 10 anni della Fondazione Thouret

(foto Fondazione Thouret)

10 immagini, testimonianza visiva di 10 anni di lavoro nelle diverse periferie del mondo, dall’Albania alla Siria, dal Pakistan alla Thailandia. Festeggia così i dieci anni di attività la Fondazione Thouret, organismo che si ispira al carisma e alla tradizione missionaria delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret, fondate a Besançon, in Francia, l’11 aprile 1799. C’è il servizio nei luoghi devastati dagli orrori della guerra, come la Siria e la Repubblica Centrafricana. Il percorso di ascolto e di inclusione sociale rivolto a bambini e ragazzi in Albania. Il centro diurno per diversamente abili in Thailandia. La formazione alla coltivazione di mais, riso e ortaggi nella diocesi di Sintang, in Indonesia. L’alloggio con un laboratorio musicale per le studentesse del Vietnam. E ancora, la ricostruzione di edifici scolastici, come quello a Shahdara (Pakistan), danneggiato dalle inondazioni, o la scuola Sant’Anna a Beirut (Libano), colpita dalla devastante esplosione del 4 agosto 2020. Il sostegno per l’emergenza Covid in Italia. E per finire il Centro “Jeanne Antide” a Sarh, in Ciad, scelto quale progetto simbolo del decennale della Fondazione, una casa dove le ragazze in condizioni di vulnerabilità hanno la possibilità di completare gli studi e trovare lavoro. “In questi 10 anni – dichiara la presidente della Fondazione Thouret suor Maria Rosa Muscarella – gli interventi che abbiamo avviato in oltre 30 Paesi in 4 continenti, soprattutto in ambito sociale ed educativo, hanno garantito il diritto all’istruzione a tanti bambini e ragazzi, rendendoli i veri protagonisti del loro avvenire. L’approccio che abbiamo adottato pone al centro la donna, perché essa è motore di tutto e anima della famiglia”. Tra le iniziative, sabato 28 maggio a Napoli, uno spettacolo realizzato dai bambini dell’Istituto Comprensivo Regina Coeli e una mostra fotografica allestita nel Chiostro del Monastero (in Vico San Gaudioso). Sarà possibile seguire tutti gli appuntamenti attraverso l’hashtag ufficiale #10yearsforcharity, che offrirà anche un aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto in Ciad, a cui ciascuno potrà offrire il proprio contributo, attraverso il sito www.fondazionethouret.org/ciad.