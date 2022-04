Romania: Salesiani, nuova scuola primaria a Bacau. Don Ilies al Sir, “aperti a tutti, indipendentemente dall’appartenenza religiosa o sociale”

(Foto Salesiani di Don Bosco, Bacău)

Dopo più di venticinque anni di presenza e attività in Romania, i Salesiani di don Bosco hanno istituito una scuola primaria a Bacău, che ha aperto le iscrizioni per l’anno scolastico 2022-2023. Stabiliti per la prima volta a Costanza nel 1996, i Salesiani hanno aperto nel 2000 una comunità anche a Bacău, nella diocesi di Iași, una città nel nord-est del Paese con circa duecentomila abitanti, a maggioranza ortodossa. Qui sono impegnati in vari progetti di formazione della gioventù romena: oratorio, servizio doposcuola, Centro diurno per bambini, Centro di orientamento vocazionale, corsi di specializzazione e perfezionamento, corsi per animatori parrocchiali e campo estivo. L’esperienza del doposcuola, aperto nel 2007 e del quale usufruiscono oggi 110 bambini, ha portato all’istituzione della scuola primaria, come completamento dell’offerta formativa. “È un progetto atteso dalla gente e al quale stiamo lavorando da due anni. Vogliamo offrire qualcosa di diverso, fondato sui valori cristiani e sul sistema preventivo di don Bosco. Sarà una scuola aperta a tutti, indipendentemente dall’appartenenza religiosa o sociale, un ambiente famigliare”, spiega al Sir don Iosif Ilieș, superiore della comunità salesiana di Bacău.

In autunno, la scuola aprirà le porte per 22 bambini che frequenteranno la classe preparatoria. La scuola ha personale didattico laico, cinque classi, sala multifunzionale, sala per festività, laboratori, biblioteca, terreno sportivo e sala giochi. Nel futuro, i Salesiani intendono aprire anche un ginnasio e una scuola professionale.