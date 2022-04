Diocesi: Torino, stasera dialogo tra don Epicoco e Buonaiuto su Charles de Foucauld

Si svolgerà oggi, alle 17.45, nel duomo di Torino un incontro pubblico sul tema “Il deserto e la fede”. Dialogo intorno a Charles de Foucauld fra don Luigi Maria Epicoco, docente di filosofia alla Pontificia Università Lateranense, e Armando Buonaiuto, curatore del programma di Torino Spiritualità. A moderare l’incontro don Luca Ramello, responsabile della pastorale giovanile della diocesi torinese.

L’incontro, a ingresso libero e trasmesso anche in streaming, si propone di indagare la figura e il messaggio spirituale di Charles de Foucauld, una delle personalità più interessanti del cristianesimo recente: sarà canonizzato il 15 maggio prossimo da Papa Francesco in piazza San Pietro a Roma. Figura poliedrica di uomo e di cristiano – viaggiatore e poi eremita nel Sahara algerino, convertitosi da adulto, maestro spirituale, martire – Charles de Foucauld rappresenta un modello di testimonianza della fede quanto mai attuale e significativo per il nostro tempo, in particolare per la sua vocazione alla fraternità universale e al dialogo con i musulmani, temi al centro del pontificato di Papa Francesco. Su Charles de Foucauld si confronteranno appunto don Luigi Epicoco, assistente spirituale del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede ed editorialista dell’Osservatore Romano, e Armando Buonaiuto, autore del recente Racconti spirituali (Einaudi).

Con questo evento – promosso dall’Unione degli editori cattolici italiani (Uelci), dalla diocesi di Torino e dal settimanale La voce e il tempo – si apre una nuova collaborazione tra la Chiesa torinese e l’associazione che raggruppa editori e librai cattolici.