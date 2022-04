Giornata del sollievo: ministero Istruzione, XIII concorso nazionale per le scuole “Un ospedale con più sollievo”. Scadenza il 24 aprile

C’è tempo fino al 24 aprile per partecipare a “Un ospedale con più sollievo”, il concorso nazionale bandito dal ministero dell’Istruzione in occasione della XXI Giornata nazionale del sollievo che ricorre il prossimo 29 maggio. Il concorso, spiega un comunicato del dicastero, “si propone quale strumento per favorire un percorso formativo degli studenti alla scoperta del mondo della sofferenza e quindi del sollievo, insieme ai propri insegnanti e alle proprie famiglie”. Obiettivo “sensibilizzare i bambini, i ragazzi e i giovani alla comprensione il più possibile empatica della sofferenza in condizioni di malattia, in particolare di persone con malattie in fase terminale, negli anziani, nelle persone fragili, e soprattutto sviluppare una sensibilità propositiva verso tutto ciò che è possibile fare, anche con un coinvolgimento personale, per portare sollievo a chi soffre”.

Il bando del concorso scade il 24 aprile ed entro questa data dovranno pervenire tutti gli elaborati nella tipologia e modalità descritte nel bando. Coinvolte tutte le scuole, comprese le scuole in ospedale. Il concorso è riservato esclusivamente agli alunni/studenti di ultimo anno delle sezioni della scuola dell’infanzia, quinte classi della scuola primaria, terze classi della scuola secondaria di primo grado, classi della scuola secondaria di secondo grado, classi delle sezioni ospedaliere di ogni ordine e grado, corsi di laurea triennale e specialistica.

Il bando è pubblicato sul sito istituzionale del ministero https://www.miur.gov.it/-/xiii-concorso-nazionale-un-ospedale-con-piu-sollievo-1.