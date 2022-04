Ucraina: Con i Bambini, domani oltre 500 immagini illumineranno la facciata del Palazzo delle Esposizioni a Roma per dire “stop alla guerra”

(Foto: Con i Bambini)

Oltre 500 immagini di angoscia e speranza, tra disegni, pensieri, opere di bambini e opere artistiche, domani sera illumineranno la facciata del Palazzo delle Esposizioni a Roma, simbolo della civiltà di pace, in un appello congiunto lanciato dai bambini, dagli artisti e dal mondo della cultura per sottolineare che stiamo #ConiBambiniUcraini e ribadire lo stop alla guerra!

Un’azione dimostrativa promossa da Con i Bambini insieme a Palazzo delle Esposizioni e al network internazionale di Audio Visual Performing Arts AVnode, in collaborazione in Italia con Lpm-Live Performers Meeting, la più vasta rete di artisti visuali di tutto il mondo che si sono già mobilitati per il no alla guerra con proiezioni urbane al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della pace.

L’iniziativa di carattere sociale #ConiBambiniUcraini, è stata inizialmente promossa sui canali web di Con i Bambini – società senza scopo di lucro istituita nel 2016 per attuare i programmi del “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” – per chiedere lo stop alla guerra coinvolgendo la rete di progetti avviati in tutta Italia, ricevendo centinaia di pensieri e immagini letteralmente ‘disarmanti’, che testimoniano lo stato d’animo dei bambini e ridanno speranza ai messaggi di pace.

All’iniziativa hanno aderito anche i fotografi di @IgersRoma, la prima community Instagram di Roma online dal 2011, il suo fondatore Matteo Acitelli, imprenditore digitale e giornalista, nonché l’associazione culturale Formazione Fotografica di Roma, che collabora con il mondo del non profit.