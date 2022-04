Diocesi: Trapani, nella Settimana Santa torna la Processione dei Misteri

La Processione dei Misteri si farà. Nel pomeriggio di ieri si è tenuto il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura in vista della Settimana Santa 2022. Presenti Prefetto, Questore, Sindaco di Trapani oltre ai rappresentanti dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. All’incontro, hanno presenziato anche l’Unione Maestranze e don Alberto Genovese, Vicario Generale della Diocesi di Trapani e Rettore della Chiesa Anime Sante del Purgatorio. All’ordine del giorno, la macchina organizzativa messa in campo in occasione dell’imminente Settimana Santa, a partire dalla processione della Madre Pietà dei Massari di martedì 12 aprile. In un comunicato congiunto degli enti e organismi presenti il confronto viene definito “molto positivo, all’insegna della reciproca collaborazione volta a garantire un’ottima riuscita di tutti gli eventi previsti, in sicurezza e nel pieno rispetto dei protocolli anti Covid”. L’afflusso straordinario di persone al centro storico, unitamente ai numerosi turisti che si attendono in città, impone prudenza e attenzione. Da parte dell’Unione Maestranze, piena condivisione delle linee di indirizzo a tutela della salute pubblica, a partire dai portatori che non potranno essere distanziati tra di loro e che dunque indosseranno apposita mascherina”. Garantita la presenza di forze dell’ordine, 150 volontari alle transenne, personale sanitario per ogni tipo di emergenza. Nell’attesa del martedì Santo con la prima Processione, “una cosa è certa – si legge nel comunicato – l’unità d’intenti, la collaborazione tra la Diocesi di Trapani, l’Unione Maestranze e le Istituzioni e gli eccellenti rapporti umani sviluppati nel corso degli ultimi mesi hanno consentito di giungere a questo momento tanto atteso, con la consapevolezza che con l’impegno di tutte le componenti, il rispetto delle regole, l’attenzione ai protocolli sanitari sarà finalmente possibile giungere alla riapertura del portone della Chiesa Anime Sante del Purgatorio”. “Dobbiamo essere sobri, considerando il contesto storico della guerra, in particolare in Ucraina – dichiara il Vicario della Diocesi di Trapani Alberto Genovese – vivendo questi eventi con maggiore spiritualità e interiorità”. “Il ritorno della Processione dei Misteri segna una tappa fondamentale per la ripartenza della nostra città dopo un periodo buio – dichiara il Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida – che va però vissuto con attenzione: mascherine, distanziamento ed ogni misura utile a limitare rischi di contagio dovrà essere adoperata con estrema attenzione da tutti coloro i quali affolleranno le strade del centro storico”.