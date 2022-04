Ucraina: Cagliari, domenica l’arcivescovo Baturi presiede una veglia di preghiera diocesana per implorare il dono della pace

Domenica alle 20.30, nella basilica di Sant’Elena a Quartu Sant’Elena, l’arcivescovo di Cagliari e vice presidente della Cei, mons. Giuseppe Baturi, presiede una veglia di preghiera diocesana per implorare il dono della pace in tutto il mondo e, in particolare, in Ucraina.

L’iniziativa si pone nell’ambito del percorso tracciato dal Santo Padre, che da sempre prega e invoca la fraternità tra i popoli, anche attraverso momenti di riflessione e condivisione comunitaria. Durante l’udienza generale di mercoledì 6 aprile Papa Francesco ha parlato di “massacro” riferendosi al conflitto nel Paese dell’est Europa. “Le recenti notizie sulla guerra in Ucraina – ha affermato – anziché portare sollievo e speranza, attestano invece nuove atrocità, come il massacro di Bucha. Crudeltà sempre più orrende, compiute anche contro civili, donne e bambini inermi. Sono vittime il cui sangue innocente grida fino al Cielo e implora. Si metta fine a questa guerra e si facciano tacere le armi. Si smetta di seminare morte e distruzione”.

La proposta, che segue di qualche giorno la visita del vescovo Baturi in Ucraina, è partita dalla Conferenza episcopale italiana che ha chiesto alle comunità ecclesiali locali di celebrarla in occasione della domenica delle Palme, così come suggerito dai vescovi nel corso dei lavori del Consiglio episcopale permanente delle scorse settimane. I dettagli sul sito diocesano: chiesadicagliari.it.