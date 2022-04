Stasera, alle ore 21, nella chiesa Santissima Annunziata, in via Giuseppe Garibaldi, a Spotorno, nella diocesi di Savona-Noli, si terrà un “Incontro ecumenico”. “Durante la serata saranno recitate preghiere per la pace e si potrà ascoltare testimonianze con i membri delle Chiese cattolica, ortodossa e protestante”, si legge in una nota della diocesi di Savona-Noli. Info al sito web parrocchiaspotorno.wordpress.com.