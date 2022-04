Diocesi: L’Aquila, domani Via Crucis presieduta dal card. Petrocchi

Si svolgerà in presenza, domani venerdì 8 aprile, la tradizionale Via Crucis diocesana. A presiederla la Via Crucis, “La Via della Comunione”, sarà il card. Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo metropolita dell’Aquila, mentre i testi e l’animazione saranno curati dal Servizio diocesano di Pastorale Giovanile e Vocazionale e dal Coro diocesano giovanile “San Massimo”. La Via Crucis si svolgerà, nel rispetto delle norme anti Covid, all’interno della Chiesa di San Silvestro con inizio alle ore 20,30. Lo rende noto in un comunicato l’arcidiocesi abruzzese.