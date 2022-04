Pasqua: Terni, domani il vescovo Soddu celebra la messa per i lavoratori dell’acciaieria e i loro familiari

Nell’ambito delle celebrazioni in preparazione alla Pasqua domani, venerdì 8 aprile, alle ore 10, nella cattedrale di Terni, il vescovo di Terni-Narni-Amelia, mons. Francesco Antonio Soddu, celebrerà la messa per i lavoratori dell’acciaieria e i loro familiari, alla presenza del presidente di Acciai Speciali Terni Giovanni Arvedi, dell’amministratore delegato Mario Caldonazzo, della dirigenza aziendale, delle autorità civili e militari della città, dei rappresentanti dei sindacati, del cappellano della fabbrica, don Marcello Giorgi, e animata dalla Corale del Cuore.

La prima celebrazione dopo il passaggio di proprietà dell’acciaieria e l’arrivo del nuovo vescovo in diocesi, che rinnova la tradizione della Messa pasquale che riunisce e unisce direzione, maestranze, operatori e le loro famiglie, espressione della fede nel mistero centrale della religione: il mistero pasquale, mistero di salvezza e di speranza.