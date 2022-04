Diocesi: Assisi, lunedì 11 aprile inaugurazione del Centro polifunzionale “IdeaAzione” a Bastia Umbra

(Foto: diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino)

“Un segnale per dimostrare che è possibile svolgere attività in sinergia e nel segno della fraternità, camminando insieme verso una economia che sia al servizio delle persone, soprattutto quelle più fragili”. Così il vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, mons. Domenico Sorrentino, annuncia l’inaugurazione, in programma lunedì 11 aprile, alle ore 11, del nuovo Centro polifunzionale della diocesi, denominato “IdeaAzione”. Il centro situato a Bastia Umbra in via delle Industrie n. 37, una vecchia struttura adibita a carrozzeria adesso dotata di tutti i comfort per coloro che vi opereranno, ospiterà alcuni enti ed associazioni della diocesi quali la Fondazione Assisi Caritas, la Cooperativa con Chiara, società cooperativa sociale, la Fondazione Elpis, uffici del Progetto Policoro diocesano e altri uffici della diocesi i cui locali sono al momento interessati dal progetto di ristrutturazione dell’episcopio.